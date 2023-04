Dritter Niners-Sieg in Folge: Chemnitzer deklassieren Play-off-Kandidat Göttingen!

Chemnitz - Dritter Sieg in Folge für die Niners Chemnitz !

Niners-Spieler Malik Osborne (l.) punktete im ersten Spielabschnitt ordentlich. © IMAGO/Eibner/Roland Sippel

Im Nachholspiel bei der BG Göttingen lieferte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Montagabend unter beiden Körben einen souveränen Auftritt ab und deklassierte den Play-off-Kandidaten mit 81:68 (47:39).



"Vielleicht schlägt das Pendel dieses Mal zu unseren Gunsten aus", hatte Pastore vor der Reise zu den Niedersachsen erklärt. Der Argentinier dachte bei diesen Worten an das skandalträchtige Hinspiel, das die Chemnitzer nach einer umstrittenen Freiwurf-Entscheidung der Schiedsrichter in letzter Sekunde mit 86:87 abgeben mussten.

Dass die Pastore-Five in Göttingen heiß auf die Revanche ist, merkte man ihr bereits im ersten Spielabschnitt an. Das ging mit 28:17 an die Gäste. Die Niners spielten einen nahezu perfekten Basketball. Sie setzten Center Malik Osborne immer wieder gekonnt ein. Der US-Amerikaner markierte elf Punkte.

Die BG fand zu diesem Zeitpunkt keine Mittel, um den Lauf der Gäste zu stoppen. Nach reichlich zwölf Minuten hatten die ihren Vorsprung auf 17 Punkte (36:19) ausgebaut.

Dank des überragend treffenden Norwegers Harald Frey, der im zweiten Viertel drei Dreier versenkte und schon vor der Pause 17 Punkte einsammelte, kämpfte sich Göttingen bis Ende der ersten Halbzeit auf 39:47 heran und lag wieder in Schlagdistanz.