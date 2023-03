Fliegt Niners-Center Richter mit zur WM?

Chemnitz - Jonas Richter (25), Center der Niners Chemnitz , musste am Dienstag früh aus den Federn. Bereits um 6 Uhr brach die deutsche Basketball-Nationalmannschaft aus Finnland zur Heimreise auf.

Zehn Punkte steuerte der Chemnitzer Jonas Richter (25) zum Sieg über Finnland bei. © IMAGO/Newspix24

Am heutigen Mittwoch trainiert Richter erstmals wieder bei den Niners Chemnitz mit. Die Sachsen kehren nach der Länderspielpause am Samstag zu Hause gegen Braunschweig auf das BBL-Parkett zurück.

Für Richter war der erstmalige Ausflug zur Auswahl ein voller Erfolg. Wie bereits beim Sieg gegen Schweden stand der 25-Jährige auch gegen Finnland über 25 Minuten auf dem Parkett. Zum 87:81-Sieg steuerte er zehn Punkte bei.

"Wir hatten das WM-Ticket schon vor diesen beiden Spielen in der Tasche. Das hat die Aufgabe sicher etwas einfacher gemacht. Ich hatte nichts groß zu verlieren", sagt Richter, der als Power-Forward nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte.

Ob die starken Leistungen in seinen beiden ersten Länderspielen reichen, um im Sommer bei der Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien dabei zu sein, wird sich zeigen. Zumindest in den erweiterten Kader, den Bundestrainer Gordon Herbert (64) Anfang August um sich scharen wird, sollte es der Chemnitzer schaffen.