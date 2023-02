Müde Niners! Mittwoch gegen Göttingen, dann zehn Tage Pause

Chemnitz - Nach fünf Auswärtsspielen in elf Tagen mit 10.000 Reise-Kilometern in den Beinen war es nur eine Frage der Zeit, wann die Müdigkeit über die Niners hereinbrechen würde. Sie kam am Sonntagabend gegen die Bayern. Das 58:79 gegen die Bayern war das Ergebnis dessen. Ausruhen ist aber jetzt noch nicht. Am Mittwoch (20.30 Uhr) kommt Göttingen.