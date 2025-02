Niners Chemnitz finden blitzschnell Ersatz für Khyri Thomas

Jacob Gilyard (26, M.) ersetzt Khyri Thomas bei den Niners Chemnitz. © IMAGO / Agencia EFE

Doch die Niners reagierten blitzschnell und präsentierten nur wenige Tage später bereits seinen Ersatz: Jacob Gilyard (26). Der 26-jährige US-Amerikaner traf am Dienstagabend in Chemnitz ein und absolviert derzeit die medizinische Untersuchung sowie Fitnesstests.

"Wir sind sehr froh, dass wir uns so schnell einigen konnten und Jacob bereits hier angekommen ist", erklärt Niners-Coach Rodrigo Pastore (52).

Mit seinen 1,75 Metern ist Gilyard der kleinste Spieler, den die Niners jemals unter Vertrag nahmen. Doch seine Spielmacherqualitäten und schnellen Hände machten ihn schon im College zu einer Ausnahmeerscheinung. Während seiner Zeit an der University of Richmond sammelte er 466 Steals – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte der NCAA Division I.

Nach seiner College-Karriere erkämpfte sich der Point Guard eine Chance in der NBA und bestritt insgesamt 42 Spiele für die Memphis Grizzlies und Brooklyn Nets. Parallel dazu war er in der G-League aktiv, wo er in 89 Spielen durchschnittlich 9,6 Punkte und 8,1 Assists auflegte. In der Saison 2022/23 war er mit 8,8 Vorlagen pro Partie sogar bester Passgeber der gesamten Liga.