Niners nach herber Niederlage gegen Braunschweig nun heiß auf Revanche

Chemnitz - Mit dem Heimspiel gegen die Braunschweiger Löwen setzen die Niners Chemnitz am heutigen Samstagabend ihren Kampf um die begehrten Playoff-Plätze fort.

Jonas Richter (25, beim Korbwurf), Nelson Weidemann (23, r.) & Co. sind heiß auf Revanche gegen die Braunschweiger Löwen. © imago/eibner

Das mit Spannung erwartete BBL-Duell ist zugleich ein kleines Stelldichein der deutschen Nationalspieler.

Jonas Richter (25), Nelson Weidemann (23), Jason George (21) und der Braunschweiger Topscorer der Liga, David Krämer (26) - gleich vier der zehn Korbjäger, die am Montagabend in der WM-Qualifikation Finnland 87:81 besiegten und den Gruppensieg erkämpften, stehen 18 Uhr in der Messe Chemnitz auf dem Parkett.

"Wir brennen auf Revanche", betont Kapitän Richter. In Braunschweig verloren die damals ersatzgeschwächten Sachsen. Das 78:71 war Ende Januar der erste und bislang einzige Heimsieg des Kellerkindes aus Niedersachsen. Allein Krämer schenkte den Gästen 18 Punkte ein.

Den begehrten vierten Tabellenplatz, der in den Playoffs ein zusätzliches Heimspiel bescheren würde, haben die Niners nicht nur durch diese Niederlage aus den Augen verloren.