Bonn wie im Rausch! Niners Chemnitz beim Champions-League-Sieger ohne Chance

Bonn - Die Telekom Baskets Bonn haben drei Tage nach ihrem Triumph in der Basketball Champions League nichts anbrennen lassen und das erste Spiel im Play-off-Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz souverän mit 94:63 (38:33) gewonnen.

Bonns Sebastian Herrera (l.) und Niners-Forward Mindaugas Susinskas kämpfen um den Ball. © Federico Gambarini/dpa

Der Tabellenachte aus Sachsen konnte in diesem ungleichen Duell nur im zweiten Viertel überraschen. Das ging mit 22:16 an die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore.

Schon vor dem ersten Sprungball herrschten im Telekom Dome Gänsehaut-Stimmung und ein Höllenlärm.

Die Gastgeber präsentierten den 6000 Zuschauern in der ausverkauften Halle ihren Champions-League-Pokal, den sie sich als erstes deutschen Team überhaupt am Sonntagabend in Spanien erkämpft hatten.

Zuvor bekamen TJ Shorts II (wertvollster Spieler der Liga) und Headcoach Tuomas Iisalo (Trainer des Jahres) ihre BBL-Awards überreicht. Geschenke verteilten die Rheinländer auch an alle anwesenden Fans. Auf jedem Sitz lag ein magentafarbenes T-Shirt mit dem Aufdruck "Bonn To Be Wild".

Das erste Viertel ging 22:11 an die Hausherren, die dominierten, sich unter dem Chemnitzer Korb zahlreiche Rebounds und damit zweite Chancen erkämpften.

Die Niners konnten das hohe Tempo, das Bonn ging, durchaus mithalten. Aber sie hatten eine miserable Wurfquote. Nach zehn Minuten landeten von 15 Versuchen aus dem Feld nur zwei im Korb des Gegners.