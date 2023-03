Trotz Niederlage bei Meister Alba: 1000 Chemnitzer feiern das Team der Niners in Berlin

Chemnitz - Für diese Niederlage müssen sich die Niners Chemnitz nicht schämen! In einem packenden, hochintensiven Duell verlangten die Sachsen am Samstagabend den gastgebenden deutschen Meister Alba Berlin alles ab.

Mit einem 10:0-Lauf schnappten sich die Berliner, die allein in der ersten Halbzeit neun Dreier durch die Reuse jagten, kurz vor der Pause erstmals die Führung.

Den Vorsprung verteidigten die Gäste im zweiten Viertel mit viel Leidenschaft, auch wenn Alba jetzt offensiv und defensiv bessere Lösungen fand und Center Yebo besser in den Griff bekam.

Die Niners erwischten den perfekten Start. Nach knapp drei Minuten lagen sie 10:2 vorn, am Ende des ersten Spielabschnitts 29:25. Überragend dabei Kevin Yebo, aus dessen Konto fast die Hälfte der Chemnitzer Punkte gingen.

Gute Stimmung in Berlin: Etliche Niners-Fans reisten für das Spiel in die Bundeshauptstadt. Unter den 9000 Zuschauern waren 1000 aus Chemnitz. © Marcus Hengst

"Das ist richtig guter Offensiv-Basketball", freute sich Bundestrainer Gordon Herbert in der Halbzeitpause im Interview mit "Magentasport" über das Spektakel und lobte dabei auch die drei Jung-Nationalspieler im Niners-Trikot, Jonas Richter, Jason George und Nelson Weidemann.

Weidemann, gebürtiger Berliner und im Nachwuchsbereich für die Albatrosse auf Korbjagd, zeigte im dritten Viertel, was in ihm steckt. Erst stieg er zum Dunking hoch, nagelte den Ball durch Netz.

Seiner spektakulären Aktion ließ der Aufbauspieler einen Dreier folgen, brachte Chemnitz mit 64:58 (27.) nach vorn. Das Spiel blieb spannend. Beide Teams hielten den Fuß auf dem Gaspedal, schenkten sich nichts.

Bei Stand von 68:68 marschierten sie gleichauf in den finalen Abschnitt. Jetzt rannte Alba auf und davon. Drei Fehlpässe unterliefen den Sachsen in nur zweieinhalb Minuten. Die Berliner zogen auf 78:70 (33.) weg, hielten den Gegner anschließend stets auf Distanz und feierten nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge den ersten Sieg.

Für die Niners, die in 25-Punkte-Mann Yebo ihren besten Mann hatten, war es die vierte Pleite in Folge.