Zweites Viertel zum Gruseln! Niners Chemnitz kassieren dritte Heimpleite in Folge

Chemnitz - Mit dieser Leistung wird es schwer mit dem erneuten Einzug in die Playoffs! Die Niners Chemnitz mussten sich am Samstagabend in der Messe Chemnitz den Basketball Löwen aus Braunschweig mit 73:83 (35:48) geschlagen geben. Das war die dritte Heimniederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore.