"Sehr traumatische Erfahrung": NBA-Star von Hund angefallen und verletzt!

Weihnachten endete dramatisch für NBA-Star Aaron Gordon: Der Denver-Nuggets-Spieler wurde vom Familienhund gebissen und verletzt.

Von Aliena Rein

Denver (USA) - Schock an Weihnachten! Der NBA-Profi Aaron Gordon (28) wollte die Feiertage mit seiner Familie und dem Familienhund verbringen, doch der erste Feiertag (an dem in den USA Weihnachten gefeiert wird) endete im Krankenhaus: Gordon wurde vom Familienhund angefallen und gebissen!

Aaron Gordon (28) von den Denver Nuggets fällt auf unbestimmte Zeit aus: Er wurde von einem Hund ins Gesicht und die Hand gebissen. © Sarah Stier/Getty Images via AFP Wie sein Basketball-Klub, die Denver Nuggets, am Mittwoch verkündete, erlitt der Forward Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand - die zudem noch seine Wurfhand ist. Deshalb musste Gordon mit 21 Stichen genäht werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus, wie The Athletic berichtete. Sein Team teilte aber mit, dass der 28-Jährige in "guter Verfassung" sei und sich abseits der Mannschaft auf seine Genesung konzentriere. Basketball Rangelei und Schwitzkasten! Nach 103 Sekunden: Drei Basketball-Stars fliegen vom Platz Dabei kann er auf die Unterstützung seines Trainers zählen! Gordon "halte durch" nach der "sehr traumatischen Erfahrung", die er gemacht habe, erklärte Nuggets-Coach Michael Malone (52) bei einer Presserunde nach dem Training am Mittwoch. "Wir wollen keinen Druck auf ihn ausüben", betonte der Trainer auf die Ausfalldauer von Gordon angesprochen. "Wir müssen ihn innerlich und äußerlich heilen lassen."

Aaron Gordon kann auf die Unterstützung der Denver Nuggets zählen

Malone fuhr fort: "Wenn man so etwas durchmacht, kommt man nicht so schnell wieder zurück. Das ist etwas, von dem man sich körperlich erholen muss, aber auch mental und von dem, was man gerade erlebt hat." "Wir wollen ihn zurück. Wir wissen, dass wir mit ihm besser dran sind", stellte der Coach klar. "Aber ich möchte Aaron Gordon unterstützen und sicherstellen, dass er, wenn er zurückkommt, bereit ist, auf dem Niveau zu spielen, von dem wir wissen, dass er dazu in der Lage ist."

Nur wenige Stunden vor dem Unglück siegte Aaron Gordon mit den Nuggets