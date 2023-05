TJ Shorts führt Telekom Baskets Bonn zum Europapokal-Titel

Malaga – Die Telekom Baskets Bonn haben die FIBA Basketball Champions League gewonnen! Am Sonntag setzte sich der Basketball-Bundesligist im Endspiel in Malaga mit 77:70 (37:28) gegen Hapoel Jerusalem durch.

In einer defensiv geprägten Partie fanden als erstes die Bonner den Rhythmus und lagen nach dem ersten Viertel mit 14:7 vorne. Dann übernahm TJ Shorts (25), der am Vortag zum wertvollsten Spieler des Wettbewerbs gekürt worden war. Der Bonner Anführer erzielte zwölf der ersten 25 Punkte seines Teams und führte Bonn zur 37:28-Halbzeitführung.

Damit feiert die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo (40) den ersten Titel ihrer 28-jährigen Vereinsgeschichte! Außerdem haben sich die Bonner als erst fünftes deutsches Team den Titel in einem europäischen Wettbewerb gesichert.

Viel Zeit zum Feiern haben die Bonner nicht. Am kommenden Mittwoch startet das Iisalo-Team in die Playoffs der Basketball-Bundesliga, das beste Team der Hauptrunde wird in der Viertelfinalserie dann die achtplatzierten Niners Chemnitz empfangen.