Nach Trennungs-Drama mit seiner Frau: Basketball-Star liegt tot vorm Hauseingang

Janis Timma (†32, l.) und die ukrainische Sängerin Anna Sedokova (42) waren seit 2020 verheiratet. © imago/ITAR-TASS

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien in Russland. Dabei soll neben seinem Körper sein Handy gelegen haben, auf dem stand: "Ruft Anna an". Zudem soll dort ihre Nummer gestanden haben.

Tragisch: Die Ukrainerin feierte am Montag ihren Geburtstag, postete den Tag über Bilder und Videos mit zahlreichen Glückwünschen. Auch Timma gratulierte. Am Dienstag dann der krasse Bruch.

Sedokova spricht in einer schwarz-weiß eingefärbten Story mit dick angeschwollenen Augen, fängt immer wieder an zu weinen und sagt: "Ich habe nie verstanden, wie Menschen sowas bei Instagram teilen und Stories in so einem Zustand aufnehmen können, aber ich habe ein kleines Kind und ich muss es beschützen und bitte, bitte, bitte Euch darum, keine Information an mein Kind zu tragen, bitte haltet Euch zurück, ich kann selbst kaum mit der Information umgehen, bitte schützt mein Kind", fleht sie in die Kamera auf Instagram.

Angeblich soll es sich um keinen natürlichen Tod, sondern einen Selbstmord handeln. Vor dem Drama soll Timma mehrfach Stories in den sozialen Medien zu Anna Sedokovas Liedern aufgenommen und dabei gedroht haben, sich etwas anzutun.