BMW International Open: Kieffers Aufholjagd fehlt nur Happy End

München - Viel fehlte Maximilian Kieffer (33) bei den BMW International Open nicht zum Sieg. Sein Mut zum Risiko wurde am Ende allerdings nicht belohnt. Ein deutscher Kollege ist tief enttäuscht.

Maximilian Kieffer (33) hat bei den BMW International Open einen starken Schlussspurt hingelegt. Am Ende stand Rang drei zu Buche. © Kolbert-Press/Christian Kolbert/dpa

An seinem Geburtstag hat der Golfer den zweiten deutschen Sieg in der Geschichte des Turniers in der bayerischen Landeshauptstadt knapp verpasst.

Der Düsseldorfer reihte sich am Sonntag beim mit zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) dotierten Event auf dem geteilten dritten Rang ein.

Der Sieg ging in München an den Südafrikaner Thriston Lawrence (26), der mit 275 Schlägen schon zum vierten Mal auf der DP World Tour gewann.

"Es sind gemischte Gefühle", sagte Kieffer, der bei seinem "Lieblingsturnier" so gerne "die Trophäe hochgehalten" hätte. "Ich habe die Chance gehabt, ich hätte sie nutzen sollen, müssen, ärgerlich. Aber es war ein toller Tag bei einem tollen Turnier."

Zwei Schläge lag er hinter Lawrence. Der bislang einzige deutsche Sieg des Turniers, zu dem mehr als 50.000 Zuschauer kamen, glückte Martin Kaymer (38) im Jahr 2008. Lange ist es somit her.