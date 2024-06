Er hat Henry Maske trainiert: Boxtrainer Manfred Wolke (†81) ist tot!

Frankfurt (Oder) - Traurige Nachrichten aus der Boxwelt : Manfred Wolke ist im Alter von 81 Jahren in Frankfurt (Oder) gestorben.

Manfred Wolke ist im vergangenen Mittwoch im Alter von 81 Jahren gestorben. © Peter Kneffel/dpa

Wie die "Welt" aus Familienkreisen erfuhr, starb der berühmte Boxtrainer bereits am vergangenen Mittwoch nach langer schwerer Krankheit in einem Pflegeheim. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Wolke führte Henry Maske (60) 1988 in Seoul zum Olympiasieg im Mittelgewicht, bevor er nach dem Mauerfall gemeinsam mit seinem Schützling und Schwergewichtler Axel Schulz (55) ins Profilager wechselte.

Unter Promoter Wilfried Sauerland (84) löste er in den 1990er Jahren im gleichnamigen Boxstall dann einen regelrechten Boom in Deutschland aus. Millionen Menschen verfolgten Maskes Kämpfe am TV-Bildschirm.