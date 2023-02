Liebes-Aus bei Julia Rose und Jake Paul: Boxer verliert wichtigen Kampf

Diriyya (Saudi-Arabien) - Influencer Jake Paul (26) hat schon bessere Tage erlebt. Am Sonntag verlor der US-Boxer einen wichtigen Kampf - und kurz zuvor ging auch noch die Beziehung mit Nacktmodel Julia Rose (30) in die Brüche.

Da die Kampfrichter das Duell nur knapp zugunsten Tommys werteten, einigten sich beide Lager später auf einen Rückkampf. Jake bekommt also die Chance, gegen Tommy erneut anzutreten und seine Niederlage wiedergutzumachen.

Nach dem Duell, das großflächig als "The Truth" (Deutsch: Die Wahrheit) beworben wurde, postete Tommy auf Social Media: "Heute Abend habe ich mein eigenes Vermächtnis geschaffen. Das ist Tommy Fury."

Es war einer der wichtigsten Boxkämpfe in seiner bisherigen Karriere: Jake Paul musste sich seinem Erzfeind Tommy Fury (23), dem Halbbruder von Box-Legende Tyson Fury (34), stellen.

Bereits zum Valentinstag postete Jake ein paar vielsagende Fotos. Wie an den Bildern klar zu erkennen ist, geht seine Liebeserklärung nicht an Julia, sondern an seine Boxhandschuhe.

Der Boxer und das Erotik-Model waren im März 2020 zusammengekommen. Schon damals war ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt.

Inzwischen folgen sich die beiden Promis nicht mehr gegenseitig auf Instagram. Auch bei dem großen Boxkampf am Sonntag ließ sich Julia nicht blicken. Damit dürften die beiden Liebenden wohl endgültig miteinander Schluss gemacht haben.