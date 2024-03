Schock in der deutschen Box-Szene: Ex-Profi Alesia Graf ist tot!

Stuttgart - Schock in der deutschen Box -Szene: Die ehemalige Profi-Kämpferin Alesia Graf (43) ist tot. Das teilte ihre langjährige Weggefährtin und gute Freundin Regina Halmich (47) am heutigen Montag mit.

Alesia Graf ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Die mehrfache Weltmeisterin schrieb auf Instagram: "Ich bin schockiert und fassungslos. Du warst nicht nur Trainingspartnerin und Weltmeisterin, sondern auch Freundin. 43 Jahre - viel zu jung um zu gehen 😢 ich begreife es nicht."

Die Hintergründe zu dem tragischen Schicksal der gebürtigen Weißrussin sind noch unklar.

"Ich könnte so viele Geschichten über dich erzählen, was dich ausgezeichnet hat und wie besonders du warst - aber im Moment bin ich noch nicht in der Lage, sorry 💔", fügte Halmich hinzu.

Seit 2004 war Graf Profi-Kämpferin, damals gab sie ihr Debüt in der Stuttgarter Schleyer-Halle und feierte einen Sieg gegen Petra Jachmanova.

In insgesamt 29 Kämpfen siegte sie 26 Mal, elfmal durch K. o. - und kassierte nur drei Niederlagen.

Nach ihrem letzten Kampf am 15. Dezember 2012 beendete sie ihre Karriere.