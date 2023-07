Das Mikrofon war noch an! TV-Kommentatoren äußern sich bei Schwimm-WM sexistisch und rassistisch

Lorenzo Leonarduzzi (60) dachte, sein Mikrofon ist aus. Falsch gedacht. (Symbolbild) © 123rf/maxxyusta

Außerdem äußerten sie in chauvinistischer Manier über Frauen, dass sie weniger Noten beim Musiklernen müssten als Männer.

Statt der deutschen Notenbezeichnung C, D, E, F, G, A, H, C verwenden die Italiener Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do.

Frauen aber müssten den beiden Sexisten zufolge nur die Noten La, Si, Do lernen.

Wenn man die Noten zu "Si La Do" umordnet, bedeutet es übersetzt: "Ja, ich tue es."

Außerdem machten die beiden sich über die Aussprache der Asiaten lustig. Zu Riccardo würden sie "Liccaldo" sagen.