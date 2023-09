Deutscher Spitzensport im Sinkflug: Wird der Haushalt jetzt gekürzt?

Bald ein Bild der Vergangenheit? Die deutschen Bobfahrer um Francesco Friedrich (33, r.) holten 2022 in Peking Gold im Zweier- und Vierer-Bob. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einer breiten Allianz aus Athleten, Wissenschaftlern und der Politik haben sich die Institute FES und IAT gegen geplante Millionen-Kürzungen im deutschen Spitzensport positioniert.

Angeführt von den mehrfachen Olympiasiegern Francesco Friedrich (33, Bob) und Ronald Rauhe (41, Kanu) wurde am Montag in Berlin am Sitz des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) nicht nur vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Sportler schon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewarnt.

Die Streichung von Finanzmitteln für den Spitzensport habe auch dramatische gesamtgesellschaftliche Konsequenzen.



"Unser Land, unsere Jugend benötigt Vorbilder. Das sind Sportler, daran orientiert sich die Gesellschaft", sagte Martin Engelhardt (63) als Vorstandsvorsitzender des Vereins IAT/FES.

Als Mediziner erlebe er, was die Reduzierung von sportlicher Aktivität bedeute - gerade durch anfallende Kosten im Gesundheitswesen.