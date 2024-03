Deutsches Wintersport-Ass beendet bei Sportlergala ihre Karriere

Dresden - Dresdens Sport feiert sich und seine Stars. Am heutigen Samstagabend fand im Internationalen Congress Center die alljährliche Sportlergala statt. Die großen Überraschungen blieben aus, auch was das Ende einer Karriere betrifft.

Die Volleyballerinnen des DSC konnte ihre Auszeichnung erst verspätet in Empfang nehmen.. © Holm Helis

Eine kleine vielleicht die Mannschaft des Jahres 2023. Denn die wurden die Volleyball-Damen des Dresdner SC.

Ihren Preis - einen Scheck im Wert von 1000 Euro - konnten die Schmetterlinge aber nur stellvertretend durch Geschäftsführerin Sandra Zimmermann entgegennehmen.

Denn als Oberbürgermeister Dirk Hilbert kurz nach 18.30 Uhr die Veranstaltung eröffnete, waren sie noch im Einsatz.

Im ersten Spiel der best-of-three-Serie im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft kassierte der DSC gegen den VC Wiesbaden in der Margon Arena eine Niederlage (2:3).

"Die Auszeichnung ist eine große Anerkennung und für ganz viele Menschen sehr wertvoll. Ich möchte all denen im Verein dafür danken. Bei all den sportlichen Erfolgen ist es nicht immer leicht, Schritt zu halten. Ganz viele haben bei den Herausforderungen geholfen, denen gilt unser Dank", so Zimmermann.

Vergangene Saison reichte es immerhin bis zum Einzug ins Halbfinale und damit für die Qualifikation für den Europapokal - das reichte etwas mehr als 20 Prozent der knapp 2000 Wählern und Wählerinnen, die ihre Stimme abgaben.

Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft standen vergangene Saison auch die Dresden Monarchs - sie wurden in der Teamwertung Zweitplatzierte.