Deutschlands Hochsprung-Legende im späten Glück: Carlo Thränhardt mit 65 noch mal Papa!

Sind seit zehn Monaten Eltern einer kleinen Tochter: Stefanie Pregitzer (41) und Carlo Thränhardt (65). © Bildmontage: IMAGO / Future Image, Tinkeres

Seine Lebensgefährtin Stefanie Pregitzer (41) brachte bereits im vergangenen Sommer eine gesunde Tochter zur Welt.

Mitbekommen hat das offenbar nur der engste Familien- und Freundeskreis, denn erst jetzt bemerkte die breite Öffentlichkeit das große Glück der beiden.

Wie die Bunte berichtete, schoben Thränhardt und Pregitzer am Rande einer Charity-Veranstaltung in München einen Kinderwagen vor sich her. Seine Freundin bestätigte dem Blatt daraufhin die freudige Nachricht. "Vor zehn Monaten - ein Mädchen", sagte die dem Promi-Magazin auf Nachfrage.

Es ist die Krönung einer Liebe, die am Anfang einige skeptisch beäugten. Denn Stefanie trat nur drei Monate nach dem tragischen Tod seiner großen Liebe in sein Leben.

Seine Ehefrau Constanze Linge-Thränhardt, mit der er seit 2010 verheiratet war und mit der er den gemeinsamen Sohn Dion (23) hatte, verstarb im Januar 2019 im Alter von nur 49 Jahren nach einer Krebserkrankung.