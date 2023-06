"Aus Respekt vor Gino": Radrenn-Teams ziehen sich nach tragischem Tod von "Tour de Suisse" zurück

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder verunglückte mit 26 Jahren tödlich auf der fünften Etappe der Tour de Suisse. © Luca Bettini / AFP

Am Freitagmittag erschütterte die Nachricht des Unfalltodes von Gino Mäder die Radsportszene. Der Schweizer war am Donnerstag auf einer riskanten Abfahrt eine Schlucht hinabgestürzt.

Doch selbst die Vor-Ort-Reanimierung und anschließende Versorgung in einem Schweizer Krankenhaus half nichts mehr, Gino Mäder verstarb am Freitagmittag mit 26 Jahren.

Seitdem stehen Teamkollegen, Konkurrenten, Teamchefs und Rennleitung unter Schock. Die freitägliche Etappe wurde zu einer 30 Kilometer langen Gedächtnisfahrt umfunktioniert, um Gino Mäder zu gedenken.

Am späten Freitagabend teilten dann die Tour-Organisatoren mit, dass die Rundfahrt fortgesetzt werde. Diese Entscheidung wurde nach Rücksprache mit der Familie Gino Mäders sowie den übrigen Fahrern und Teams getroffen.

Jene siebte von zehn Etappen startete am Samstagvormittag von Tübach und endet nach 184 Kilometern in Weinfelden. Darüber hinaus werde am heutigen Samstag planmäßig die Tour de Suisse der Frauen starten, die sich über vier Etappen bis zum 20. Juni erstreckt.

Doch trotz beeindruckenden wie emotionalen Bildern dürfte vielen Fahrern das tragische Ableben von Gino Mäder noch in den Kleidern hängen.