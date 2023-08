Mit voller Kraft ins Gesicht! Baseballspiel geht schief

Toronto (Kanada) - Aus Filmen weiß man, dass Männer mit Baseballschlägern in der Hand gefährlich sind - aber im Baseballspiel selbst ist der Ball gefährlich. Beim Spiel zwischen den Los Angeles Angels und den Toronto Blue Jays in Kanada kam es am Samstag zu einem schmerzhaften Zwischenfall.

Alek Manoah (25) von den Toronto Blues Jays konnte nicht glauben, was er gerade getan hat. © Mark Blinch/Getty Images/AFP

In den phasenweise recht monotonen Baseballspielen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, wo der Schlagmann auf den Pitcher losgeht, weil sein Ball diesen traf oder fast traf, was, wie Taylor Ward schmerzhaft bewies, sehr gefährlich ist.

Es gibt keine spezifischen Regeln, die besagen, dass ein Pitcher bestraft wird, wenn er einen Schlagmann trifft. Nur wenn der Schiedsrichter der Ansicht ist, dass der Pitcher den Ball mit Absicht auf den Schlagmann geworfen hat, kann er ihn aus dem Spiel werfen.

Eine Absicht wurde Alek Manoah hier nicht unterstellt, weshalb der Star der Toronto Blue Jays weiterspielen durfte.

Fertig war der US-Amerikaner trotzdem. Gegenüber "CBC" sagte der 25-Jährige: "Das ist wahrscheinlich das schlimmste Gefühl überhaupt. Ich werde definitiv für ihn und seine Familie beten. Das ist das Letzte, was man tun will, egal in welcher Situation, egal welches Team, egal was. Ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Ich werde auf jeden Fall schauen, wie es ihm geht"

Für Taylor Ward und die Los Angeles Angels war es jedenfalls ein Spiel zum Vergessen. Sie verloren in Toronto 6:1.