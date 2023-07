Tragisches Unglück im Fitti: Bodybuilder macht Kniebeuge mit 210-Kilo-Hantel und stirbt

Angehörige und Freunde trauern um den indonesischen Sportler. Gede Sutarya, ein Bekannter von Vicky, erzählte: "Justyn war ein guter Mensch, höflich und umgänglich. Er riet seinen Freunden im Fitnessstudio, vorsichtig zu sein und beim Training nicht über ihre Kräfte zu gehen. Möge er in Frieden ruhen."

Der Fitness-Liebhaber kam mit einem gebrochenen Genick und einer Quetschung lebenswichtiger Nerven in ein örtliches Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen der Chirurgen verstarb er nach einer Notoperation.

Doch als der 33-Jährige samt Hantel in die Hocke ging, verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei fiel die 210-Kilo-Hantel auf seinen Nacken, wodurch sein Kopf nach vorn geschoben wurde. Das berichtet die "Sun" unter Vorlage von Videomaterial.

Es war Samstag, der 15. Juli, als Justyn Vicky wie gewöhnlich in das Fitnessstudio "Paradise Bali Gym" nahe Denpasar ging, um dort sein Sportprogramm zu absolvieren. Der Indonesier, der auch als Personal Trainer und Ernährungsberater arbeitete, trainierte an diesem Tag mit einer 210 Kilogramm schweren Hantel.

Auch das Fitnessstudio, in dem der Vorfall passiert war, nahm in einem sehr emotionalen Posting auf Instagram Abschied von dem 33-Jährigen. "Lieber Justyn, dein Einfluss auf unser Leben ist unermesslich. Dein Vermächtnis wird weiterleben durch die unzähligen Leben, die du berührt hast, die Veränderungen, die du inspiriert hast, und die Liebe und Leidenschaft, die du in jedem Moment, den wir zusammen verbracht haben, ausgestrahlt hast", hieß es unter anderem.

Unter Vickys letztem Beitrag auf Instagram trauern seine Fans. "Auf Wiedersehen lieber Freund. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast", schrieb ein erschütternder Follower.