Ihr Stern ging erst auf: Bodybuilderin (†39) überraschend gestorben

Auf Instagram hatte Kristyn Lia (†39) über 20.000 Follower, denen sie Einblicke in ihr Leben als Bodybuilderin gewährte. © Screenshot/Instagram/krissy_with_gunz_ifbbpr

Das berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun unter Bezugnahme auf ihre Familie, die im Moment "komplett unter Schock" stehe.

Demnach sei die Ursache für das tragische Ableben der aufstrebenden Bodybuilderin und Fitness-Influencerin derzeit noch nicht bekannt.

Laut ihrem früheren Trainer AJ Kelly Robert war Lia eben erst aus Australien in die USA umgezogen, um ihre Karriere weiter voranzutreiben. "Unser Beileid geht an ihre Familie und ihre Freunde", schrieb der Coach auf Instagram.

"Sie hat ihren Traum gelebt. Flieg hoch, schöne Krissy", kommentierte ihre Cousine den Beitrag.

2021 hatte sich die Athletin mit ihren beeindruckenden Leistungen bei Wettbewerben in "Down Under" ihre Pro Card der "International Federation of Bodybuilding & Fitness" (IFFB) verdient.

Anschließend nahm sie in den Vereinigten Staaten an den größten Shows der Welt teil, darunter die New York Pro und die Pittsburgh Pro. Zuletzt präsentierte Lia ihren gestählten Körper den Zuschauern bei der Texas Pro im August, wo sie den 16. Platz in der Gesamtabrechnung belegte.