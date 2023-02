26.02.2023 20:47 Kampf der Legenden in Dubai: Cyplenkow ist der König des Armwrestling

John Brzenk und Denis Cyplenkow traten beim Armwrestling-Wettbewerb "King of the Table" in Dubai gegeneinander an.

Von Jakob Anders

Dubai - Die zwei großartigen Armwrestler John Brzenk und Denis Cyplenkow haben bereits Geschichte geschrieben. 2008 und 2009 gewann der heute 58-jährige US-Amerikaner gegen Cyplenkow. 2010 konnte sich der heute 40-jährige Ukrainer gegen John Brzenk durchsetzen. 13 Jahre später sind die beiden Legenden in Dubai wieder gegeneinander angetreten. John Brzenk (58, l.) und Denis Cyplenkow (40) verbindet seit 15 Jahren eine Rivalität. © montage:instagram/johnbrzenk & instagram/cyplenkovden Einen Tag vor dem Kampf sagte Cyplenkow (125 Kilogramm), der beim offiziellen Wiegen 15 Kilo mehr auf die Waage brachte als Brzenk, im Interview mit True-Power über seinen Kontrahenten: "Du bist mein Idol. Ich bin den Weg an die Spitze deinetwegen gegangen. Und nun sehen wir uns wieder. Es wird eine Freude sein, mit dir zu kämpfen. Der Stärkere wird gewinnen." Der vierfache Weltmeister John Brzenk, der sich einst mit Sylvester Stallone im Rahmen des Filmdrehs zu "Over the Top" (1987) gemessen hatte, sagte vor dem Wettkampf lächelnd: "Ich bin nicht mehr der John von 2008. Aber es wäre gut für [Cyplenkow], wenn er nah an seiner damaligen Form wäre." Der mit Spannung erwartete Kampf wurde vom ersten Augenblick an von Denis Cyplenkow dominiert. Er war es auch, der in der ersten Runde angriff. Brzenk gelang zunächst ein perfekter Konter, bei dem das Publikum aufschrie. Er parierte mit einer Top-Roll. Dabei brachte er seine Hand über die Hand seines Gegners. Aber Cyplenkow, der einen Tag vor dem Wettkampf darauf bestanden hatte, dass die Hände mit einem Band fixiert werden, blieb unbeeindruckt. Er drückte so lange, bis Brzenk aufgab. Denis Cyplenkow dominierte seinen Gegner John Brzenk alle sechs Runden lang 15 Jahre Rivalität verbinden Cyplenkow und Brzenk Auch die folgenden Runden und der Wechsel auf die linke Hand konnten nichts am klaren Ausgang des Kampfes ändern. Alle sechs Runden gingen an den Urkainer. John Brzenk dankte ab und Cyplenkow untermauerte seine aktuelle Topform. Im zweiten mit Spannung erwarteten Kampf des Abends konnte sich der Armwrestling-Gigant Levan Saginashvili (34) gegen den Welt- und Europameister Ermes Gasparini aus Italien mit 4:2 durchsetzen. Die Armwrestling-Welt wartet nun auf das Aufeinandertreffen von Cyplenkow gegen Levan.

Titelfoto: montage:instagram/johnbrzenk & instagram/cyplenkovden