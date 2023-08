Sexismus und Gewalt gegen Frauen: Schachspielerinnen schlagen Alarm

Sexismus in der Schachwelt trägt einen großen Teil dazu bei, dass Frauen mit dem Sport aufhören. (Symbolfoto) © 123RF/vilkarimov

Die Netflixserie Damengambit hat einen fiktiven Einblick ins Leben einer Frau geworfen, die sich in der Männerdominierten Schachwelt an die Spitze kämpft. Die Serie spielt in den 1950ern. Doch die sexistische Denkweise der männlichen Spieler in Bezug auf Konkurrentinnen hat sich bis heute kaum geändert.

Deshalb erhoben 14 Spielerinnen aus Frankreich nun das Wort in einem öffentlichen Brief. Darin heißt es: "Wir [...] haben sexistische oder sexuelle Gewalt durch Schachspieler, Trainer, Schiedsrichter oder Manager erlebt."

Mittlerweile haben mehr als 80 Frauen den Brief "Wir Schachspielerinnen" unterzeichnet und drücken damit Solidarität und Betroffenheit aus.

Unter ihnen befinden sich auch Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Managerinnen, die bereits Opfer verbaler oder physischer Übergriffe waren. Sexismus sei einer der Hauptgründe, weshalb "Frauen und junge Mädchen, insbesondere im Teenageralter mit dem Schachspielen aufhören".

Ferner heißt es: "Angesichts dieser Gewalttaten haben wir zu lange geschwiegen. Schweigen bedeutet jedoch, die Last der Schande allein zu tragen." Die Frauen der Schwelt erhoben die Stimmen, damit "Angst und Scham die Seiten wechseln".