Quarterback Steven Duncan führt die Dresden Monarchs an

Steven Duncan (24, r.) musste sich auch schon gegen spätere NFL-Größen beweisen. Hier gegen Dorian Etheridge (24), aktuell bei den Atlanta Falcons unter Vertrag. © IMAGO/Christopher Hanewinckel

Steven Duncan (24) soll den Deutschen Meister von 2021 zur neuen Spielzeit anführen.

Der in Charleston (South Carolina) geborene US-Amerikaner war zuletzt für die Cardinals der University of the Incarnate Word in San Antonio (Texas) aktiv. In sieben Spielen brachte er 19 seiner 34 Würfe an die Mitspieler, erzielte dabei einen Touchdown und erlief zwei weitere selbst.



"Mit seiner Größe, seiner Statur und seinen bisher gezeigten Leistungen ist Steven definitiv ein Wunschkandidat von uns. Wir sind froh, dass wir mit einem Quarterback in die neue Saison gehen können, der genau zu dem passt, was wir uns diese Spielzeit vorstellen", freut sich Paul Alexander (63) über den Spielmacher.

Natürlich hatte der neue Monarchs-Headcoach den 24-Jährigen bereits für geraume Zeit auf dem Radar.