Bittere 3:6-Pleite: Eislöwen stehen im Viertelfinale gegen Krefeld mit Rücken zur Wand

Dresden - Das war nix! Die Eislöwen zeigten Freitag vor 4027 Zuschauern ein saustarkes erstes Drittel gegen die Krefeld Pinguine, aber am Ende kassierten sie im Play-off-Viertelfinale (best of seven) mit dem 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) die zweite Pleite im zweiten Duell.