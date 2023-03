Eislöwen-Pleite nach langer Führung und Verlängerung: "Brutal, das Spiel zu verlieren!"

Krefeld - Es ist wie verhext! Die Dresdner Eislöwen machen vor 7726 Zuschauern in Krefeld ein Riesenspiel. Führen lange 2:0 und kassieren doch eine 2:3-Pleite (1:0, 1:0, 0:2) nach Verlängerung. In der Viertelfinal-Serie (best of seven) liegen sie damit fast aussichtslos 0:3 zurück.