Dresdner Eislöwen: Landshut heute guter Härtetest!

Mit Landshut kommt am Freitag (Bullyzeit 19.30 Uhr) dazu der nahezu perfekte Sparringspartner in den Löwenkäfig.

Dies sieht auch Arne Uplegger (25) so. Der Verteidiger hat in dieser Saison wieder einen großen Schritt gemacht. Und weiß: "Am Ende kocht jeder mit Wasser. Wenn ich respektvoll und bodenständig in die Zweikämpfe gehe, ist es schwer, mich zu schlagen." Und diese Defensiv-Qualität will er auch am Freitagabend aufs Eis bringen.