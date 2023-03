Eislöwen müssen gegen Freiburg ins Penalty-Schießen: Das Heimrecht wackelt!

Dresden - Das wird ein richtiger Krimi im letzten Hauptrundenspiel um das Heimrecht in den Play-offs. Es wackelt wieder, weil die Dresdner Eislöwen am Freitagabend gegen die Freiburger Wölfe einen Punkte liegen ließen. Nach Penalty-Schießen hieß es aber immerhin noch 4:3 (1:0, 1:1,1:2, 0:0).

"Wenn's mal läuft, dann läufts, da kann man auch mal den Kopf runternehmen und schießen", erklärte er in der ersten Drittelpause selbstsicher.

Timo Walther brachte die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, machte sein viertes Tor binnen zwei Spielen.

Jordan Knackstedt (v.) netzte Puck und Goalie zum 2:1 ein. © Lutz Hentschel

Glück hatte das Team von Coach Petteri Kilpivaara dagegen zuvor beim 2:1 von Jordan Knackstedt (31.).

Denn der ESC-Topscorer bugsierte nach einem Stoß die Scheibe samt Patrik Cerveny ins Tor. Freiburgs Goalie musste danach verletzt raus.

Im letzten Drittel sahen 3793 Fans ein deutlich stärkeres Gäste-Team, aber Rundquist (55.) machte das glückliche 3:2, reichte nicht, weil Kevin Orendorz (58.) schnell wieder auf 3:3 stellte. Rundqvist und Walther behielten letztlich im Shootout die Nerven.

Am Sonntag beim direkten Kontrahenten um Platz vier in Krefeld sollten die Eislöwen keine Niederlage in der regulären Spielzeit kassieren, sonst war's das mit dem Heimrecht.