Dresdner Eislöwen: Roos macht Mut - "Wir müssen genauso spielen!"

Dresden - "Besser spielen können wir nicht. Die Jungs haben alles das umgesetzt, was wir besser machen wollten", meinte Matthias Roos nach der 2:3-Pleite im dritten Play-off-Viertelfinale in Krefeld. Der Sportliche Leiter der Dresdner Eislöwen hat deshalb die Hoffnung noch nicht verloren ...

"Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel gewinnen", legte er nach und meinte damit das vierte Duell am heutigen Dienstag in der "Best of seven"-Serie im heimischen Löwenkäfig.

Matthias Roos, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen. © Lutz Hentschel

Diesen Nackenschlag zu verdauen, das wird der Schlüssel. Immerhin haben die Pinguine immer einen Weg gefunden, die Partie an sich zu reißen.

Dadurch haben Marcel Müller (34) & Co. Selbstvertrauen. Das fehlt den Eislöwen.

Allerdings haben sie in der Hauptrunde in Serie nie so viele Spiele in Folge verloren. Und selbst, wenn Krefeld nur noch einen Sieg benötigt - wenn die Eislöwen den Bann durchbrechen, kann es noch ein Wunder geben.

Was für sie spricht: Der KEV kann das Tempo nicht mitgehen und die Spieler waren am Sonntag in der 50. Minute platt. Durch die Einzelaktion von Zach Magwood (53.) und dem 2:1-Anschlusstreffer bekamen sie erst wieder Energie. Diesen Push dürfen die Dresdner heute nicht zulassen.