Nach Drama um Ex-Dresdner Glemser: Eislöwen sammeln Spenden mit Becher-Aktion

Dresden - Als am Freitagabend nach dem Eislöwen-Sieg über Freiburg die Bier-Becher und Getränke-Flaschen flogen, waren viele Eishockey-Fans betroffen. Diese (Pfand-)Geldspende ging an einen Ex-Dresdner.

Mike Glemser (25) kreuzte in der Saison 2017/18 die Kelle für die Eislöwen. © Lutz Hentschel

"Mit der Becher-Aktion und weiteren Spenden kamen 2615 Euro zusammen", erklärt Eislöwen-Sprecher Konrad Augustin (34).

Deutschlandweit waren es am Dienstag bereits 435.000 Euro. Dieses Geld ist nötig, genauso wie ein riesiges Wunder.

Denn Mike Glemser (25, spielte in der Saison 2017/18 in Elbflorenz) prallte im Dress der Starbulls Rosenheim beim Oberliga-Spiel in Garmisch nach einem Check mit dem Kopf gegen die Bande, noch auf dem Eis wurde der Stürmer beatmet.

Nach zehn Tagen im künstlichen Koma und zwei OPs - Bruch des vierten und fünften Halswirbels, einer der beiden Wirbel wird durch ein künstliches Implantat ersetzt - lautet die Diagnose: Der 25-Jährige ist vom Hals abwärts gelähmt.

Er kann nicht mehr selbstständig atmen, er kann sich nicht mehr bewegen. Und Stand heute kann niemand mit letzter Sicherheit sagen, ob sich daran jemals etwas ändern wird.