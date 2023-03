Heimrecht verspielt! Dresdner Eislöwen verlieren in Krefeld

Krefeld - Irrer Showdown ums Heimrecht! In der mit 6342 Zuschauern sehr gut gefüllten Yayla-Arena verloren die Dresdner Eislöwen nicht nur 4:7 (3:2, 0:2, 1:3) gegen die Krefelder, sie gaben auch das Heimrecht fürs Viertelfinale an sie ab.

Torjubel von Krefelds Mike Fischer (3.v.l.). Löwen-Goalie Janick Schwendener hatte keine Chance. © Mathias M. Lehmann

Damit müssen Jordan Knackstedt & Co. am 15. März in der "Best of seven"-Serie zuerst am Niederrhein antreten. Das letzte Hauptrunden-Spiel gab einen guten Vorgeschmack darauf, was beide Teams zu leisten imstande sind. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle um die vier nötigen Siege für den Einzug in Halbfinale freuen.

Die Dresdner legten am Sonntagabend in Krefeld los wie die Feuerwehr. Niklas Postel hatte die erste Großchance (5.). Bei seinem Alleingang scheiterte er aber an KEV-Goalie Sergei Belov. Wenig später war's Johan Porsberger. In Unterzahl traf Yannick Drews nur die Schoner (8.), auf der Gegenseite netzte Pinguin Michael Boivin ein. Aber Tomas Andres gelang Sekunden später der Ausgleich.

Im Vier-gegen-Vier starteten die Löwen und Tomas Andres netzte ein (16.). Sekunden später war's Timo Walther - 3:1. Doch Marcel Müller (17.), Tom-Eric Bappert (33.) und Alexander Weiß (37.) drehten die Partie wieder. Gleich nach der letzten Pause fälschte Dresdens Brett Welychka in Überzahl die Scheibe nach einem Schuss von Jordan Knackstedt ab - 4:4 (42.).