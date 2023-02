Kilpivaara bleibt Eislöwen-Coach! Dieser Spieler blüht unter ihm richtig auf

Adam Kiedewicz (22) blüht bei den Eislöwen aktuell richtig auf. © Matthias Rietschel

Unter Ex-Coach Andreas Brockmann (55) konnte sich der Deutsch-Pole nur selten in Szene setzen. Er bekam wenig Eiszeit und die Chance, sein Talent zu zeigen.

Jetzt bei Kilpivaara blüht der 22-Jährige richtig auf, ist so etwas wie der Gewinner des Trainerwechsels. "Kann man so sagen", gibt Kiedewitz unumwunden zu und legt nach: "Manche Trainer feiern die Spieler, manche nicht. Für mich hat sich das Blatt jetzt gewendet und ich kann auf dem Eis beweisen, was ich draufhabe."



Das hat er im Derby gleich mit einmal Doppelpack. Er besorgte sowohl das 1:0 als auch das 3:1. "Bei einer ausverkauften Hütte ist das schon was Besonderes. Es war einfach Gänsehaut pur", gibt der Stürmer zu.

"Beim zweiten Tor stand ich einfach nur auf dem Eis, hatte gar nicht realisiert, dass der drin war. Es ging alles so schnell."