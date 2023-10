Er führte sein Team zu Silber: Trainer-Legende stirbt auf Rückflug von Asienspielen!

Hangzhou (China) - Die Wassersport-Welt trauert um eine Trainerlegende! Petar Porobic, einer der erfolgreichsten Wasserball-Trainer, der in Montenegro eine ganze Generation prägte, verstarb am Montag im Alter von 66 Jahren. Auch in Deutschland war er ein Jahr als Bundestrainer tätig.

Neben seinem langfristigen Engagement in seiner Heimat und seiner Amtszeit in China war Porobic unter anderem auch in Deutschland tätig. Von 2021 bis 2022 stand der Montenegriner am Beckenrand der deutschen Wasserballer, bevor er im Oktober 2022 aus eigenem Wunsch ausschied und die Nationalmannschaft Chinas übernahm.

"Der Deutsche Schwimm-Verband e.V. (DSV) trauert um einen ausgewiesenen Wasserballexperten und eine starke Persönlichkeit", hieß es in einer Mitteilung des DSV.

Porobic habe bereits in seiner kurzen Amtszeit viele Impulse im jungen Team gesetzt und immer wieder sein Händchen bei der Entwicklung junger Spieler bewiesen.