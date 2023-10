Er holt WM-Gold, während sein Heimatland angegriffen wird: Trauerflor statt Jubelszenen

Gut sichtbar brachte Artem Dolgopyat (26, M.) Trauerflore auf der Flagge an, mit der er sein WM-Gold feierte. © Lionel BONAVENTURE / AFP

In seiner Heimat ist der 26-Jährige ein Star, der im ukrainischen Dnipro geborene Dolgopyat hatte 2021 in Tokio Gold gewonnen und wurde zum erst zweiten Olympiasieger aus Israel. Wie nun in Antwerpen triumphierte er am Boden. "Wir beten für bessere Tage", schrieb er bei Instagram.

Trotz der schrecklichen Nachrichten aus der Heimat hatte Dolgopyat, der mit seiner Familie im Alter von zwölf Jahren aus der Ukraine nach Israel emigriert war, seine Nerven im Griff.

Der Vizeweltmeister von 2017 und 2019 setzte sich vor dem Japaner Kazuki Minami (23) und Milad Karimi (24) aus Kasachstan durch.