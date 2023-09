Er lässt nicht locker: Mutiger MMA-Kämpfer legt sich mit bewaffneten Autodieben an!

Egor Kostyuchenko (25) konfrontierte die Diebe an einer Kreuzung. © Screenshot/Instagram/seanbradymma

Als Profi steht das talentierte Weltergewicht zwar bei der hervorragenden Bilanz von vier Siegen aus vier Duellen, doch der Weg an die lukrative Spitze ist lang, weshalb er sich im Moment noch als Lieferfahrer für "Uber Eats" etwas dazuverdienen muss.

Dabei kam es in der vergangenen Woche allerdings zu einem unschönen Zwischenfall. Denn als der 25-Jährige gerade eine Bestellung abholte, schnappten sich Kriminelle einfach seinen weißen Mercedes, wie der lokale TV-Sender 6ABC berichtet.

"Ich sehe, wie vier Leute in mein Auto steigen und davonfahren", erklärte Kostyuchenko. "Die Leute hatten mich immer wieder gewarnt - 'Philadelphia ist eine spezielle Stadt, Du musst vorsichtig sein'", so der Ukrainer weiter.

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall, schaltete seine Autokamera ein und nahm die Verfolgung auf, aber auch der fitte Athlet heftete sich vorerst unbemerkt an die Fersen seines Eigentums.



An einer Kreuzung holte er die Diebe ein: "Ich hielt mich an der Tür fest und schrie: 'Haltet an, das ist mein Auto'", beschrieb der Kämpfer die Szene. Zunächst habe er dabei noch an einen Streich oder ein Irrtum geglaubt.