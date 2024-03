Er selbst kämpft ums Überleben! Sport-Star rettet Eltern vor Feuer-Tod, doch sein Hund schafft es nicht

Toledo (Ohio/USA) - Mark Coleman (59) hat in seiner Karriere als MMA-Fighter fast jeden Gegner besiegt, nun kämpft er ums Überleben. Am Dienstagmorgen spielten sich in seinem Haus im US-amerikanischen Toledo dramatische Szenen ab.

Mark Coleman (59) kämpft nach seinem heldenhaften Einsatz um sein Leben. © Screenshot/GoFundMe

Wie diverse Medien berichteten, brach in den frühen Morgenstunden das Feuer in den vier Wänden aus, in denen er gemeinsam mit seinen Eltern und Hund "Lil Hammer" lebt.

Der Rottweiler weckte sein Herrchen Coleman auf, der handelte geistesgegenwärtig, indem er Mutter und Vater aus den Flammen rettete. Der Brand hatte sich bereits in weiten Teilen des Hauses ausgebreitet.

Als er die beiden in Sicherheit gebracht hatte, ging er noch einmal zurück ins Haus, um auch seinen Vierbeiner zu retten. Doch tragischerweise musste er feststellen, dass es " Lil Hammer" nicht geschafft hatte, und so konnte er sein geliebtes Tier nur noch tot bergen.

Doch es kam noch schlimmer, denn als Coleman das Gebäude erneut verließ, wurde klar, wie schwer der Mann, der am 1. März 2008 in die UFC Hall of Fame aufgenommen wurde, verletzt war. Er hatte offenbar zu viele giftige Gase eingeatmet.