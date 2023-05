Er stellte Weltrekord auf: Langstreckenläufer wegen Dopings suspendiert

Details, um welches Mittel oder welche Methode es sich handeln soll, teilte die AIU nicht mit. Kipruto hatte 2020 in Valencia in 26:24 Minuten einen Weltrekord im 10-Kilometer-Straßenlauf aufgestellt.

In einem Brief an den Weltverband World Athletics hatte der kenianische Sportminister Ababu Namwamba (47) im November nicht nur eine Dopingkrise eingestanden, sondern auch angekündigt, in den kommenden fünf Jahren 25 Millionen Dollar in Anti-Doping-Maßnahmen in Kenia zu investieren.