Ex-Weltmeister verliert krachend und schiebt es auf eine Uhr

Aus diesem Grund sind Smartphones und Smartwatches im Turniersaal verboten. Armbanduhren sind sogar in der deutschen Schachbundesliga nicht erlaubt, meint Schach-Streamer Georgios Souleidis (51) in seinem Video zur Partie.

"Als ich zu Beginn der Partie bemerkte, dass mein Gegner eine Armbanduhr trägt, verlor ich die Fähigkeit mich zu konzentrieren", lassen die weiteren Ausführungen des Ex-Weltmeisters aufhorchen. Das Thema Cheating per Computer ist beim Schach ein großes. Wer digital betrügt, wäre in der Lage jeden zu schlagen - auch Carlsen.

Der Fall erinnert an die Causa Niemann vs. Carlsen. Vor gut einem Jahr hatte der junge US-Amerikaner Hans Niemann (heute 20) Carlsen beim Turnier in St. Louis technisch überspielt und so besiegt. Der Norweger bezichtigte ihn damals indirekt des Betrugs. Es folgte ein monatelanger Rechtsstreit, der mittlerweile beigelegt wurde, da dem US-Amerikaner kein Cheating am Schachbrett nachgewiesen werden konnte.

Beide Sportler sind aktuell im internationalen Turniergeschehen aktiv. Während Niemann als Zweitplatzierter bei den US-Meisterschaften nach dem Titel greift, fragen sich Zuschauer und Experten der Szene wie es mit Carlsen bei den Qatar Masters nun weitergeht.