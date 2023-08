Finish der besonderen Art: WM-Paar verlobt sich hinter der Ziellinie!

Budapest - Hier sind definitiv beide die Sieger! Nach den 35-Kilometer-Rennen der Geher bei der Leichtathletik-WM in Budapest feiern zwei Sportler ganz besonders: Die beiden Slowaken Dominik Cerny (25) und Hana Burzalova (22) verlobten sich hinter der Ziellinie!

Im Ziel wartete Dominik Cerny (25) auf seine Freundin Hana Burzalova (22) und machte ihr einen Heiratsantrag. © FERENC ISZA/AFP

Die WM-Rennen der Geher fanden bei Männern und Frauen zeitgleich statt, Cerny war rund eine halbe Stunde schneller als seine Freundin Burzalova.

Im Ziel wartete er deshalb auf sie - mit einer besonderen Überraschung!

Sobald er seine Partnerin erspähte, huschte Cerny in den Zielbereich und kniete sich hinter der Ziellinie hin.

Burzalova sah schon von weitem, dass ihr Lebensgefährte im Ziel auf sie wartete, holte noch einmal alles aus sich heraus - und sagte hinter der Zeitnahme sofort "Ja!"

Cerny streckte die Siegesfaust in die Luft, steckte seiner frischgebackenen Verlobten einen Ring an und hob sie jubelnd in die Höhe. Die beiden kamen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.