Saisonstart in Bahrain: Max Verstappen macht kurzen Prozess mit seiner Konkurrenz!

Sakhir - Im Wüsten-Langweiler von Bahrain ist Formel-1 -Superstar Max Verstappen (25) mit einer Machtdemonstration in seine Mission WM-Hattrick gestartet.

15 der 22 Grand Prix hatte der Niederländer auf dem Weg zu seinem zweiten Titel in der Vorsaison gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Nach den Übungstagen in Bahrain war nur noch die Frage gewesen, wie groß der Vorsprung von Red Bull tatsächlich ist.

Der Weltmeister der vergangenen beiden Jahre feierte am Sonntag beim Auftakt-Grand-Prix in Sakhir einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez (33) und steht vor einer weiteren Saison der Superlative.

Der Niederländer Max Verstappen (25) fuhr seiner Konkurrenz auch im Wüsten-Rennen von Bahrain davon. © Frank Augstein/dpa

So erstaunte es kaum, dass Verstappen und Teamgefährte Perez in der Qualifikation die erste Startreihe eroberten.

Der Champion verteidigte seine Pole Position am Start souverän und enteilte den Verfolgern unwiderstehlich. Immerhin konnte Ferrari-Star Leclerc auf den ersten Metern Perez düpieren und fuhr in der ersten Rennhälfte als Zweiter durch die Geröllwüste von Sakhir.

Später musste der Monegasse aber nicht nur Perez wieder vorbeilassen, sondern in Runde 41 sogar mit einem Motorschaden aufgeben. "An solchen Tagen gibt es nicht sehr viel Positives. Wir müssen uns das anschauen und verstehen, was da passiert ist. Es ist echt schade", klagte Leclerc.

Schlecht lief es auch für Comebacker Hülkenberg, der bei Haas das Cockpit von Mick Schumacher übernommen hat. Dabei hatte der Rheinländer als Quali-Zehnter noch für eine positive Überraschung gesorgt. "Wichtig ist es erstmal, die erste Runde zu überleben, da zu bleiben, wo man ist und dann darauf aufzubauen", hatte Hülkenberg gesagt.

In die Tat umsetzen konnte er diese Hoffnung nicht. Schon in Runde eins demolierte sich der 35-Jährige den Frontflügel, fiel immer weiter zurück und verlor die Punkteränge früh aus dem Blick. Er bekam außerdem noch eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er die Streckenbegrenzung mehrfach überschritten hatte.