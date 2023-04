Charles Leclerc von Fans genervt: "Grenze überschritten"

Monte-Carlo (Monaco) - Der Formel-1 -Rennfahrer Charles Leclerc (25) wird von seinen Fans belagert, nachdem seine Privatadresse veröffentlicht wurde. Daher wandte er sich mit einem etwas anderen Ostergruß an die Öffentlichkeit.

Charles Leclerc (25) fährt für Ferrari bei der Formel 1. © Frank Augstein/AP/dpa

Der 25-Jährige meldete sich am Sonntag gleich auf drei Sprachen bei seinen 10,5 Millionen Fans auf Instagram. Auf Englisch, Französisch und Italienisch schrieb Leclerc in seiner Story, dass irgendwer in den vergangenen Monaten seine Wohnanschrift herausbekommen und veröffentlicht habe. Wie genau das geschehen sei, wisse er nicht. Aber seitdem muss er die Folgen ertragen.

"Das hat dazu geführt, dass sich Leute vor meinem Apartment versammeln, bei mir klingeln und nach Fotos und Autogramme fragen", so Leclerc. Er sei gerne für seine Fans da und schätze ihre Unterstützung sehr. "Aber respektiert bitte meine Privatsphäre und verzichtet darauf, zu mir nach Hause zu kommen." Die Botschaft ist höflich, aber bestimmt. Ob sie ankommt?

"Eure Unterstützung, sowohl persönlich als auch in den sozialen Medien, bedeutet mir die Welt, aber es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte." Diese sieht Leclerc offenbar als verletzt an.