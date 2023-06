Die verdammten Linkskurven! Formel-1-Star ist ratlos

Im vergangenen Jahr stand der Pilot mit seinem Ferrari in Barcelona auf der Pole-Position! Was ist nur los?

Auf der Fahrer-Pressekonferenz vor dem Grand-Prix in Montreal war Leclerc (rotes Shirt) etwas ratlos. © JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag für das kommende Rennwochenende in Montreal (Kanada) fragte ein Reporter den Piloten schlicht, ob im Ferrari-Hauptquartier Maranello am Auto etwas entdeckt werden konnte, was die schlechte Performance selbst gegenüber Sainz erklären könnte.

"Nein", antwortete der Rennfahrer knapp.

Ist das Problem damit Leclerc? Gegenüber RacingNews365 sagt der 25-Jährige: "Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass so etwas passiert ist."

Er habe zusammen mit Ferrari die Daten ausgewertet und es sei klar, dass er in "allen Linkskurven etwa sechseinhalb oder sieben Zehntel verliere, aber es gibt noch keine wirklichen Gründe dafür".

Die Zeichen stehen damit nicht gut für den Ferrari-Piloten. Denn der "Circuit Gilles-Villeneuve", auf dem das Rennen am Wochenende stattfinden wird, hat leider fünf Linkskurven.

Zu den Favoriten für den Grand-Prix-Sieg zählte sich der Monegasse auf der Pressekonferenz freilich nicht. Stattdessen betonte er die Notwendigkeit, dass sein SF-23 dringend ein Upgrade bräuchte.