Erbunwürdig oder ungerecht behandelt? Streit um Niki Laudas Erbe geht in neue Runde

Wien - Fast vier Jahre nach dem Tod der Formel 1-Legende Niki Lauda (†70) geht der Erbstreit in die nächste Runde. Nun wurden im Prozess schwere Vorwürfe gegen seine Witwe erhoben.

Birgit (44) und Niki Lauda (†70) bei einer Preisverleihung. Ohne sein Markenzeichen, die rote Kappe, sah man den Ex-Rennfahrer fast nie in der Öffentlichkeit. (Archivbild) © Rainer Jensen/dpa

Birgit Lauda (44), zweite Ehefrau von Niki Lauda und Mutter seiner 13-jährigen Zwillinge, hat bereits vor einiger Zeit die Erbschaftsregelung ihres Ehemanns in Form einer Privatstiftung angefochten, nun kam es am gestrigen Mittwoch zum Prozessauftakt in Wien.

Die Stiftung hatte Lauda eigentlich gegründet, um sein Vermögen gerecht auf seine Familie aufzuteilen, seine Kinder sollten in mehreren Schritten an den Nachlass herangeführt werden.

Doch seine Witwe fühlte sich übergangen, klagte darauf, 16 Prozent des Stiftungsvermögens als Pflichtteil zu erhalten - geschätzt rund 20 bis 30 Millionen Euro!

Denn aktuell steht ihr zwar eine monatliche Zahlung in Höhe von mehreren Tausend Euro zu, dazu kommen Autos, Instandhaltungskosten für zwei Villen in Wien und auf Ibiza inklusive Personal und Schulgeld für die Kinder.

Doch aus dem Stiftungsvermögen erhält sie eigentlich nichts, und im Falle einer neuen Heirat verliert sie ihre Ansprüche gegenüber der Stiftung.