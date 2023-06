Ist Netflix-Doku Schuld an Mick Schumachers Karriere-Knick?

Barcelona - "Drive To Survive", die erfolgreiche Netflix-Doku über den Formel-1-Zirkus , hat häufig nicht viel mit der Realität zu tun. Dort wird künstlich dramatisiert. Szenen werden so zusammengeschnitten, damit sie besonders fesselnd sind. Hat dies Mick Schumachers (24) Karriere zerstört?

Mick Schumacher (24) stand bis November 2022 bei Haas unter Vertrag. © ALFREDO ESTRELLA / AFP

Niemand Geringeres als Max Verstappen (25) hatte sich vorübergehend sogar geweigert, in der Doku mitzumachen, weil er es nicht gutheißen konnte, wie sehr dort seiner Meinung nach Tatsachen verdreht werden.

Auch Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (92) fiel auf, dass die Netflix-Serie ihre Tücken hat. Er macht in der Serie sogar indirekt eine der möglichen Ursachen für Mick Schumachers Karriere-Knick aus.

Gegenüber Sport1 sagte Ecclestone: "Ein erfolgloser Teamchef hat dafür gesorgt, dass Micks Karriere in der Formel 1 erst mal beendet ist. Was allerdings ist von den Aussagen eines Mannes zu halten, der nur durch deftige Sprüche in einer auf den US-Markt gezielten von Hollywood inszenierten Doku zum Superstar des Fahrerlagers wurde?"

Gemeint ist damit der Teamchef des Haas-Rennstalls, Günther Steiner (58), unter dem Mick zwei Jahre in der Formel 1 fuhr.

Bei "Drive To Survive" war Steiner oft zu sehen und kam dort mit seiner Kritik gegenüber Mick alles andere als zu kurz. Gut für die Netflix-Quote - vor allem in den USA ist die Dokumentation sehr erfolgreich.