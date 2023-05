Formel-1-Fahrer kritisieren US-Show in Miami, nur einer nicht

Miami - Kurz vor dem Start wollen die Fahrer mit den Ingenieuren reden und ihre Ruhe haben. Die Show in Miami (Florida) gerät daher in die Kritik. Einer verteidigt die Präsentation mit einem Rapper als Moderator aber.

Die Rap-Einlagen konnte Max Verstappens (25) Dominanz auf der Rennstrecke nicht schmälern. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Er sei auch kein Fan großer solcher Sachen, betonte der Drittplatzierte, Fernando Alonso (41). Der zweimalige Weltmeister wies ebenfalls darauf hin, dass es mitten in die Vorbereitungsphase der Fahrer falle.

Dann sollten sie die Fahrerparade dafür beispielsweise weglassen, schlug Alonso vor. Der Spanier ist aber gegen ausgewählte Rennen, bei denen die Fahrer so präsentiert werden.

"Wenn wir es machen, dann überall. Ich denke nicht, dass die Fans in Miami besser sind als in Imola, in Spanien, in Mexiko oder Japan", sagte er.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton verteidigte die Einlage vor dem Rennen: "Es ist großartig zu sehen, wie der Sport wächst und sich wandelt." Sie würden solche Dinge machen, um die Show zu verbessern.

"Ich unterstütze es voll", sagte der siebenmalige Champion und Teamkollege von Russell.