Formel 1 in Miami vor halb leeren Rängen?

Im letzten Jahr war der F1-Grand-Prix in Miami noch das Highlight im Rennkalender. (Archivbild) © Lynne Sladky/AP/dpa

Es gab Jahre, in denen der Formel-1-Tross gar keinen Stopp in den USA eingelegt hat. In der Saison 2023 wird es jedoch gleich drei Rennen geben: am kommenden Wochenende in Miami (Florida), im Oktober in Austin (Texas) und im November in Las Vegas (Nevada).

Wie die Bild berichtet, gibt es zurzeit bis zu 40 Prozent Rabatt auf Formel-1-Tickets für den Grand-Prix in Miami, um die Ränge am kommenden Wochenende voll zubekommen.

Formel-1-Tickets sind sehr teuer. Die Preise für den Grand-Prix in Austin reichen beispielsweise von 580 Euro bis 6520 Euro für das Rennwochenende. Pro Person!

Als heißblütiger amerikanischer Motorsportfan sollte man es sich also besser dreimal überlegen, für welches Rennen man so viel Geld hinlegt.

Die Wahl scheint dieses Jahr leicht zu fallen: Las Vegas. Zum ersten Mal seit 1982 wird in der Stadt der Sünde ein Grand-Prix der Formel 1 stattfinden. Damals wurde ein temporärer Stadtkurs auf dem Parkplatz des berühmten Casinos Caesars-Palace gefahren.

Dieses Mal gibt es aber einen spektakulären Kurs durch die atemberaubende Vegas-Kulisse. Wer es sich nur einmal im Jahr leisten kann ein F1-Rennen live zu verfolgen, der wird sicher auf dieses schielen.