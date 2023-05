Gefährliches Spiel: Formel-1-Star verletzt sich beim Kicken

Carlos Sainz spielte nicht das erste Mal Fußball, um Spenden zu sammeln. (Archivbilder) © Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP, JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP

Carlos Sainz hat keine leichte Zeit.

Der Rennfahrer kann bei Ferrari nur mit durchwachsenen Leistungen glänzen und steht deutlich im Schatten seines Teamkollegen Charles Leclerc (25).



Die Krone Zeitung berichtet sogar, dass Ferrari eine Klausel seines Vertrages nutzen könnte, die es den Italienern erlaube, den Vertrag mit dem Spanier aufzulösen, wenn dieser keine Leistung bringt.

Als wäre das nicht genug, scheint Ferrari dem Rekord-Champion Lewis Hamilton (38) einen Platz im roten Boliden anzubieten. Einer müsste dem Mercedes-Piloten dafür Platz machen.

Was da noch fehlt, ist eine Verletzung! Die hat sich der 28-Jährige jetzt beim Fußballspielen zugezogen. Bei einem Wohltätigkeitsspiel in Monaco musste Sainz am Dienstag verletzt ausgewechselt werden.