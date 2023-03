Irres Verbot in der Formel1: Das soll jetzt nicht mehr erlaubt sein!

Melbourne - Es gehört seit Jahrzehnten zur Formel 1 wie der Kuchen zum Kaffeeklatsch: Nach einem Sieg springen die Mitarbeiter der Teams auf den Zaun an der Strecke und jubeln ihrem Fahrer zu. Doch genau das will der Internationale Motorsportverband (FIA) jetzt verbieten!

Ganz neu ist dieses Verbot nicht, doch bislang nahmen es die Verantwortlichen mit der Auslegung nicht so genau. Warum ausgerechnet jetzt der Jubel unterbunden werden soll, ist unklar.

Schon an diesem Wochenende zum Großen Preis von Australien in Melbourne (7 Uhr, Sky) soll die schärfere Auslegung der Regel gelten, es drohen Strafen für die Teams, die sich nicht daran halten.

Die Szenen sollen aus dem Gesamtbild der Formel 1 verschwinden und damit wohl auch die Emotionen, die über TV- oder Streaming-Geräte in die Wohnzimmer weltweit transportiert werden.

In Melbourne sind entlang der Strecke Glasscheiben verbaut, sodass am Wochenende ein Klettern auf Zäune gar nicht möglich ist. © James Ross/AAP/dpa

Der Deutsche hatte laut einem Bericht von Motorsport.com die Regel noch einmal ausdrücklich erwähnt und dabei formuliert, dass es zu jeder Zeit verboten sei, auf die Zäune zu klettern.

Zudem beinhaltet die Regel, dass es den Mitarbeitern nur erlaubt ist, sich in der Boxengasse aufzuhalten, unmittelbar bevor notwendige Arbeiten am Auto durchgeführt werden müssen. Sofort im Anschluss müssen sie diese wieder verlassen.

Zuletzt waren Mitarbeiter der Teams Red Bull und Aston Martin in Jeddah auf den Zaun geklettert. Allerdings ist dies am Wochenende in Australien gar nicht möglich, da dort für die bessere Sicht der Formel-1-Fans auf die Boxengasse schon vor längerem Glasscheiben entlang des Start- und Zielbereichs verbaut wurden.

Man wird also erst an den Renntagen danach sehen, ob sich Teams und Mitarbeiter an die strengere Auslegung der Regel halten, oder ob sie doch eine Strafe riskieren.